A ação reforça o papel do local como ponto de encontro entre a música instrumental e o artesanato produzido na cidade. - Reprodução/

A ação reforça o papel do local como ponto de encontro entre a música instrumental e o artesanato produzido na cidade.Reprodução/

Publicado 30/04/2026 15:57

São Pedro da Aldeia - A Orquestra Sons da Aldeia realiza nesta quinta-feira (30) um ensaio aberto ao público, com entrada gratuita, na Casa do Artesão, localizada na Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro de São Pedro da Aldeia. A atividade terá início às 20h e propõe aproximar a população do processo de construção artística do grupo.



A iniciativa permite que os presentes acompanhem de perto a rotina dos músicos instrumentistas, observando a preparação das execuções e o desenvolvimento dos arranjos musicais. A proposta também busca fortalecer a circulação cultural no espaço, ampliando a visibilidade de artistas locais e contribuindo para a movimentação da Casa do Artesão.



Além do aspecto formativo, os ensaios abertos têm como objetivo incentivar a democratização do acesso à cultura e integrar diferentes segmentos criativos do município. A ação também reforça o papel do local como ponto de encontro entre a música instrumental e o artesanato produzido na cidade.



A Casa do Artesão reúne cerca de 40 artistas distribuídos em 20 boxes e funciona de segunda a sábado, das 17h às 21h. O espaço oferece ao público uma variedade de produtos artesanais, como bijuterias, peças em macramê, crochê, mosaicos, itens em MDF, feltro, materiais reciclados e bonecas de pano.



O professor de música, coordenador e regente da orquestra, Jorge Rafael Goes, destaca o caráter pedagógico da atividade. “Os ensaios são fundamentais para o desenvolvimento dos alunos, pois é nesse momento que eles aprimoram a escuta, o entrosamento e a execução coletiva. Não vamos antecipar o repertório, mas o público pode esperar canções bem conhecidas, com arranjos exclusivos preparados especialmente para a Orquestra”, afirmou.



O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, também ressaltou a importância da iniciativa como ferramenta de inclusão cultural. “Os ensaios abertos são uma forma de democratizar o acesso à música e aproximar a população do fazer artístico. O público tem a oportunidade de conhecer melhor os músicos, acompanhar a evolução dos jovens talentos da nossa cidade e se sentir parte desse processo. Além disso, ao trazer essas atividades para a Casa do Artesão, também incentivamos o artesanato local, criando um ambiente de cultura e economia criativa”, disse.



A Orquestra Sons da Aldeia é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura de São Pedro da Aldeia, criada para difundir a música instrumental no município. O projeto foi estruturado por meio de edital de chamamento público para seleção e contratação de músicos instrumentistas. Desde então, o grupo realiza apresentações e ações que buscam fortalecer a cena cultural local e ampliar o acesso da população à música.

