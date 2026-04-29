Durante todos os dias de evento, o público ainda poderá aproveitar o Sesc+ Diversão, com brinquedos, recreação e atividades gratuitas para crianças e famílias. - Reprodução/

Durante todos os dias de evento, o público ainda poderá aproveitar o Sesc+ Diversão, com brinquedos, recreação e atividades gratuitas para crianças e famílias.Reprodução/

Publicado 29/04/2026 14:52

São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia vai respirar esporte e lazer durante o feriadão. A partir desta sexta-feira (1), o Fest Verão 2026 abre uma maratona de atrações gratuitas com futevôlei, boxe olímpico, mountain bike e partidas de beach soccer em diferentes pontos da cidade.



A programação começa logo cedo na orla da Praia do Centro com as disputas de futevôlei. Na sexta-feira (1), entram em quadra as duplas da categoria mista. Já no sábado (2), será a vez da categoria masculina. A retirada de kits está marcada para 7h, enquanto os jogos começam às 9h.



Também no sábado (2), o boxe olímpico faz estreia no evento e promete atrair o público para a Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro. Os atletas chegam às 14h para check-in e pesagem, e as lutas começam às 17h. O ringue contará com arquibancadas laterais abertas ao público, sujeitas à lotação.



No domingo (3), a emoção muda de cenário e segue para o Polo Rural, no bairro Cruz, com a estreia do mountain bike. Os ciclistas enfrentam um percurso de 47 quilômetros em terreno irregular. A retirada de kits será às 6h e a largada às 8h.



Depois da prova, a animação continua com show da banda Ramona Rox, às 11h30, levando sucessos nacionais e internacionais para competidores e visitantes.



Quem curte futebol na areia também terá espaço garantido. As tradicionais partidas de beach soccer seguem na arena da Praia do Centro na sexta-feira (1) e no sábado (2), sempre a partir das 18h.



Durante todos os dias de evento, o público ainda poderá aproveitar o Sesc+ Diversão, com brinquedos, recreação e atividades gratuitas para crianças e famílias.



Com esporte, música e lazer espalhados pela cidade, o Fest Verão 2026 promete transformar o feriadão em São Pedro da Aldeia em um grande encontro de energia e diversão.

A programação começa logo cedo na orla da Praia do Centro com as disputas de futevôlei. Reprodução/