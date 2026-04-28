A proposta do ensaio aberto é permitir que o público acompanhe de perto o processo de construção artística dos músicos. - Reprodução/

A proposta do ensaio aberto é permitir que o público acompanhe de perto o processo de construção artística dos músicos.Reprodução/

Publicado 28/04/2026 14:24

A proposta do ensaio aberto é permitir que o público acompanhe de perto o processo de construção artística dos músicos, aproximando o público da cultura da música instrumental. Além disso, o evento contribui para movimentar a Casa do Artesão, fortalecendo o trabalho dos artistas locais e ampliando as oportunidades de visibilidade e renda.

Além de incentivar a formação musical, a realização dos ensaios abertos em espaços públicos tem como objetivo a democratização da cultura e o fortalecimento de outros segmentos criativos da cidade, como o artesanato, tornando a Casa do Artesão um ponto de encontro entre diferentes expressões artísticas.

A Casa do Artesão de São Pedro da Aldeia é um centro de artesanato municipal, reunindo cerca de 40 artistas locais distribuídos em 20 boxes. O espaço funciona de segunda a sábado, das 17h às 21h, oferecendo ao público uma variedade de produtos como bijuterias, macramê, crochê, mosaicos, itens em MDF, feltro, materiais reciclados e bonecas de pano.

Nesta quinta-feira (30), a Orquestra Sons da Aldeia, apresentará um ensaio do conjunto aberto ao público e com entrada gratuita. O encontro dos músicos instrumentistas será em, na Casa do Artesão, na Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro de São Pedro da Aldeia, a partir das 20h.

O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, destaca a importância da iniciativa como ferramenta de inclusão cultural. Reprodução/