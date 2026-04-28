São Pedro da Aldeia - Nesta quinta-feira (30), a Orquestra Sons da Aldeia, apresentará um ensaio do conjunto aberto ao público e com entrada gratuita. O encontro dos músicos instrumentistas será em, na Casa do Artesão, na Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro de São Pedro da Aldeia, a partir das 20h.
A proposta do ensaio aberto é permitir que o público acompanhe de perto o processo de construção artística dos músicos, aproximando o público da cultura da música instrumental. Além disso, o evento contribui para movimentar a Casa do Artesão, fortalecendo o trabalho dos artistas locais e ampliando as oportunidades de visibilidade e renda.
Além de incentivar a formação musical, a realização dos ensaios abertos em espaços públicos tem como objetivo a democratização da cultura e o fortalecimento de outros segmentos criativos da cidade, como o artesanato, tornando a Casa do Artesão um ponto de encontro entre diferentes expressões artísticas.
A Casa do Artesão de São Pedro da Aldeia é um centro de artesanato municipal, reunindo cerca de 40 artistas locais distribuídos em 20 boxes. O espaço funciona de segunda a sábado, das 17h às 21h, oferecendo ao público uma variedade de produtos como bijuterias, macramê, crochê, mosaicos, itens em MDF, feltro, materiais reciclados e bonecas de pano.
O professor de música, coordenador e regente do conjunto, Jorge Rafael Goes, destaca o papel pedagógico dos encontros. “Os ensaios são fundamentais para o desenvolvimento dos alunos, pois é nesse momento que eles aprimoram a escuta, o entrosamento e a execução coletiva. Não vamos antecipar o repertório, mas o público pode esperar canções bem conhecidas, com arranjos exclusivos preparados especialmente para a Orquestra”.
O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, destaca a importância da iniciativa como ferramenta de inclusão cultural. “Os ensaios abertos são uma forma de democratizar o acesso à música e aproximar a população do fazer artístico. O público tem a oportunidade de conhecer melhor os músicos, acompanhar a evolução dos jovens talentos da nossa cidade e se sentir parte desse processo. Além disso, ao trazer essas atividades para a Casa do Artesão, também incentivamos o artesanato local, criando um ambiente de cultura e economia criativa”.
A Orquestra Sons da Aldeia é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura de São Pedro da Aldeia, criada para difundir a arte da música instrumental no município. O projeto foi executado por meio do Edital de Chamamento Público, que abriu inscrições para a seleção e contratação de músicos instrumentistas, pessoas físicas ou jurídicas. Desde então, o grupo vem promovendo apresentações e atividades que fortalecem cultural local e ampliam o acesso da população à música.
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