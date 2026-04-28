Camilo ocupava o cargo de Inspetor de 3ª Classe e integrava a corporação desde 1º de novembro de 2002. - Reprodução/

Camilo ocupava o cargo de Inspetor de 3ª Classe e integrava a corporação desde 1º de novembro de 2002.Reprodução/

Publicado 28/04/2026 11:43

São Pedro da Aldeia - O Guarda Civil Municipal de Arraial do Cabo, Camilo Ernesto da Silva Mello, morreu na madrugada desta segunda-feira (27) após sofrer um mal súbito enquanto conduzia uma motocicleta, no bairro Vinhateiro, em São Pedro da Aldeia.

Camilo ocupava o cargo de Inspetor de 3ª Classe e integrava a corporação desde 1º de novembro de 2002. Ao longo de quase 24 anos de serviço público, exerceu funções ligadas à segurança municipal e, atualmente, atuava no setor de reboque da Secretaria de Segurança Pública.

O velório será realizado nesta terça-feira (28), a partir das 5h30, na Capela da Igreja Sagrado Coração de Jesus, no Centro de Arraial do Cabo. O sepultamento está previsto para as 10h, no Cemitério Municipal da cidade.

Em nota oficial, a Prefeitura de Arraial do Cabo lamentou a morte do servidor e destacou a trajetória marcada pelo profissionalismo e compromisso com a população.

“Neste momento de dor, a Administração Municipal se solidariza com familiares, amigos e companheiros de farda, expressando as mais sinceras condolências por esta perda irreparável”, informou a administração municipal.

A Prefeitura também decretou luto oficial de três dias no município.