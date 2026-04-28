Camilo ocupava o cargo de Inspetor de 3ª Classe e integrava a corporação desde 1º de novembro de 2002.Reprodução/
Guarda Civil de Arraial do Cabo morre em acidente de moto em São Pedro
Servidor Camilo Ernesto da Silva Mello atuava há quase 24 anos na corporação; município decretou luto oficial de três dias
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Búzios marca presença em mostra estadual de práticas do SUS na Fiocruz
Secretário municipal de Saúde, Leonidas Heringer, representou a cidade e atuou como mediador de uma das mesas de apresentação
Carro recuperado em São Pedro da Aldeia pode ter ligação com assalto a posto
Carro havia sido roubado em Cabo Frio e ocupantes fugiram para área de mata durante ação policial
Acidente entre moto e carro de autoescola deixa ferido na RJ-140, em São Pedro
Colisão mobiliza equipes de resgate e provoca congestionamento no sentido Cabo Frio nesta segunda-feira (27)
Homem morre após colisão entre dois carros na RJ-106, em São Pedro da Aldeia
Acidente ocorreu na madrugada de sexta-feira (24), na altura do km 105, no bairro Balneário
Prefeitura combate ônibus de turismo irregulares em São Pedro da Aldeia
Ação segue até domingo (26) e já resultou em 22 autuações por estacionamento irregular e descumprimento de normas municipais
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