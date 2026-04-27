Ainda segundo informações, o automóvel havia sido roubado anteriormente em Cabo Frio e pode ter sido utilizado em outras ações criminosas registradas na região.Reprodução/ Região dos Lagos Notícias
De acordo com informações, o automóvel, um Fiat Grand Siena branco, teria sido usado no roubo ao posto Estrela do Mar, localizado no trevo de São Pedro da Aldeia, durante a madrugada.
Após troca de informações entre equipes policiais, agentes do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM) localizaram o carro. No momento da abordagem, os ocupantes abandonaram o veículo e fugiram em direção a uma área de mata próxima, conseguindo escapar.
Ainda segundo informações, o automóvel havia sido roubado anteriormente em Cabo Frio e pode ter sido utilizado em outras ações criminosas registradas na região.
O caso deve ser investigado para identificar os suspeitos e esclarecer a participação do veículo em outros crimes.
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