O público será recebido com uma programação especial comandada pelo Projeto Samba é Vida.Reprodução/
"Música na Praça" tem samba de raiz no Dia do Trabalhador em São Pedro da Aldeia
Evento acontece das 17h às 23h, a Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), no Centro
"Música na Praça" tem samba de raiz no Dia do Trabalhador em São Pedro da Aldeia
Evento acontece das 17h às 23h, a Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), no Centro
Guarda Civil de Arraial do Cabo morre em acidente de moto em São Pedro
Servidor Camilo Ernesto da Silva Mello atuava há quase 24 anos na corporação; município decretou luto oficial de três dias
Búzios marca presença em mostra estadual de práticas do SUS na Fiocruz
Secretário municipal de Saúde, Leonidas Heringer, representou a cidade e atuou como mediador de uma das mesas de apresentação
Carro recuperado em São Pedro da Aldeia pode ter ligação com assalto a posto
Carro havia sido roubado em Cabo Frio e ocupantes fugiram para área de mata durante ação policial
Acidente entre moto e carro de autoescola deixa ferido na RJ-140, em São Pedro
Colisão mobiliza equipes de resgate e provoca congestionamento no sentido Cabo Frio nesta segunda-feira (27)
Homem morre após colisão entre dois carros na RJ-106, em São Pedro da Aldeia
Acidente ocorreu na madrugada de sexta-feira (24), na altura do km 105, no bairro Balneário
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.