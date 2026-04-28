O público será recebido com uma programação especial comandada pelo Projeto Samba é Vida. - Reprodução/

O público será recebido com uma programação especial comandada pelo Projeto Samba é Vida.Reprodução/

Publicado 28/04/2026 11:47

São Pedro da Aldeia - O feriado do Dia do Trabalhador, sexta-feira(1º), será marcado por mais uma edição do projeto “Música na Praça” em São Pedro da Aldeia, das 17h às 23h, na Praça Agenor Santos. O público será recebido com uma programação especial comandada pelo Projeto Samba é Vida. O evento é gratuito.

O projeto propõe a realização de uma roda de samba para promover a cultura local, especialmente a tradição do samba, celebrada como uma expressão cultural de relevância histórica e social. O idealizador e coordenador Renato Netto convida a população para participar do evento. “A energia contagiante do Projeto Samba é Vida vai tomar conta de São Pedro da Aldeia mais uma vez, agora em comemoração ao Dia do Trabalhador, embalando o público com grandes clássicos do samba de raiz e muito alto astral”.

A iniciativa visa a valorização da cultura popular, dos artistas locais, além de proporcionar lazer e convivência para moradores e visitantes. “Estamos muito felizes com esse evento. Para nós, da Secretaria de Cultura, realizar mais uma edição do Música na Praça é reafirmar o nosso compromisso com a democratização do acesso à cultura. É mais do que entretenimento. É a celebração da nossa música popular, da nossa cultura brasileira, do samba, da nossa cultura preta. Então, trazer o projeto para a Praça da Matriz é valorizar a nossa história e a nossa identidade”, afirmou Thiago Marques, Secretário de cultura.

A apresentação do projeto “Samba é Vida” integra a programação do “Música na Praça”, iniciativa da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, criada em maio de 2023, com o objetivo de valorizar os talentos da música aldeense e regional, incentivar a cultura popular e proporcionar momentos de lazer para toda a família.