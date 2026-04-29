Durante o deslocamento para a 125ª Delegacia de Polícia, o suspeito conseguiu fugir da guarnição e, em seguida, teria furtado uma bicicleta. - Reprodução/

Durante o deslocamento para a 125ª Delegacia de Polícia, o suspeito conseguiu fugir da guarnição e, em seguida, teria furtado uma bicicleta. Reprodução/

Publicado 29/04/2026 16:11

São Pedro da Aldeia - Um homem de 44 anos foi preso na tarde desta terça-feira (28) após ser acusado de furtar mercadorias de um estabelecimento comercial às margens da RJ-140, na localidade de Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia.



De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por um segurança do mercado Sempre Tem, que informou que um suspeito havia sido detido no estacionamento do estabelecimento. No local, os agentes encontraram o homem com 14 peças de picanha, seis frascos de desodorante e nove pacotes de suco em pó, sem comprovação de pagamento.



Ainda segundo a ocorrência, durante o deslocamento para a 125ª Delegacia de Polícia, o suspeito conseguiu fugir da guarnição e, em seguida, teria furtado uma bicicleta que estava estacionada em frente à Drogaria Max.



Após buscas na região, os policiais localizaram novamente o homem e realizaram uma nova detenção. O proprietário da bicicleta também foi identificado.



O acusado foi encaminhado inicialmente para a 125ª DP e, posteriormente, transferido para a 126ª DP, onde foi ouvido pela autoridade policial e permaneceu preso.



Todo o material levado do mercado foi recuperado.