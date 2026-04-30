Segundo o registro, a vítima informou ainda que o casal possuía armas de fogo devidamente registradas junto à Polícia Federal e que teria sido ameaçada com uma delas.Reprodução/
De acordo com informações da Polícia Militar, agentes foram acionados para verificar uma denúncia de violência doméstica. No local, os policiais fizeram contato com a mulher, de 52 anos, que relatou estar sendo ameaçada pelo marido.
Segundo o registro, a vítima informou ainda que o casal possuía armas de fogo devidamente registradas junto à Polícia Federal e que teria sido ameaçada com uma delas.
Com autorização da moradora, os policiais entraram na residência. Em seguida, o homem indicou onde estava guardada a arma e apresentou a documentação. A mulher também entregou outra arma registrada.
As partes foram encaminhadas inicialmente para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) e depois para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cabo Frio, central de flagrantes da região.
Na unidade policial, as duas pistolas, além de carregadores e munições, foram apreendidas e permaneceram sob custódia da Polícia Judiciária.
O homem foi autuado por violência psicológica contra a mulher. Após prestar depoimento, ele foi liberado.
A vítima foi encaminhada à Defensoria Pública para solicitar medidas protetivas.
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