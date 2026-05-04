Segundo relatos, a vítima já havia sido agredida no momento em que os agentes chegaram. - Reprodução/ RC24H

Segundo relatos, a vítima já havia sido agredida no momento em que os agentes chegaram.Reprodução/ RC24H

Publicado 04/05/2026 14:28

São Pedro da Aldeia - Uma confusão registrada na noite deste sábado (2) terminou em agressão na Praça das Águas, no Centro de São Pedro da Aldeia, durante a realização do evento Fest Verão.



De acordo com informações iniciais, o desentendimento envolveu alguns frequentadores e resultou na agressão a um homem, que foi atingido com socos. A situação gerou apreensão entre as pessoas que estavam no local, que acompanhavam a programação do evento.



A Guarda Municipal foi acionada e interveio para conter a confusão e dispersar os envolvidos. No entanto, segundo relatos, a vítima já havia sido agredida no momento em que os agentes chegaram.



Em relato divulgado posteriormente, o homem afirmou que não mantinha relação próxima com a mulher apontada como envolvida na ocorrência. Ele declarou que a conhecia apenas de vista, por frequentar a região central da cidade, onde trabalha, e que sempre manteve um tratamento respeitoso.



Ainda segundo o relato, o desentendimento teria começado dias antes, após um episódio envolvendo o compartilhamento de bebidas entre um grupo de pessoas. O homem alega que, após o ocorrido, passou a receber mensagens com ameaças e que, na noite de sábado, a mulher teria iniciado a agressão. Ele afirma que tentou apenas se defender e pediu para que a situação fosse interrompida.



O homem também relatou que chegou a alertar agentes da Guarda Municipal que estavam próximos antes do início da confusão, mas que a intervenção só teria ocorrido após o agravamento da situação. Após o episódio, ele informou ter acionado a Polícia Militar e registrado ocorrência.



Até o momento, não há informações detalhadas sobre eventuais medidas adotadas pelas autoridades em relação aos envolvidos.

