O caso causou apreensão entre moradores da região, já que o local fica próximo a áreas residenciais com circulação de famílias. Reprodução/
De acordo com informações, um policial que mora no condomínio percebeu a movimentação suspeita nas proximidades e, ao verificar a situação, encontrou o homem no local. Ele realizou a abordagem e conteve o suspeito. Dois vizinhos também auxiliaram na ação até a chegada de apoio.
Ainda segundo relatos, o caso causou apreensão entre moradores da região, já que o local fica próximo a áreas residenciais com circulação de famílias. Não há informações, até o momento, sobre quanto tempo o indivíduo estaria frequentando o local.
O homem foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio, onde o caso foi registrado. Ele deve responder por ato obsceno, conforme previsto na legislação penal. A identidade do suspeito não foi divulgada.
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