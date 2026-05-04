O caso causou apreensão entre moradores da região, já que o local fica próximo a áreas residenciais com circulação de famílias. - Reprodução/

O caso causou apreensão entre moradores da região, já que o local fica próximo a áreas residenciais com circulação de famílias. Reprodução/

Publicado 04/05/2026 14:04

São Pedro da Aldeia - Um homem foi preso na tarde deste domingo (3) após ser flagrado praticando ato obsceno em uma área de matagal ao lado do condomínio Portal Vila dos Ventos, no bairro Nova São Pedro, em São Pedro da Aldeia.



De acordo com informações, um policial que mora no condomínio percebeu a movimentação suspeita nas proximidades e, ao verificar a situação, encontrou o homem no local. Ele realizou a abordagem e conteve o suspeito. Dois vizinhos também auxiliaram na ação até a chegada de apoio.



Ainda segundo relatos, o caso causou apreensão entre moradores da região, já que o local fica próximo a áreas residenciais com circulação de famílias. Não há informações, até o momento, sobre quanto tempo o indivíduo estaria frequentando o local.



O homem foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio, onde o caso foi registrado. Ele deve responder por ato obsceno, conforme previsto na legislação penal. A identidade do suspeito não foi divulgada.