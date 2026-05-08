A equipe cumpria um mandado de recaptura expedido contra Magno Moreira de Matos quando localizou o suspeito trafegando em um veículo na Estrada do Retiro. - Reprodução/

A equipe cumpria um mandado de recaptura expedido contra Magno Moreira de Matos quando localizou o suspeito trafegando em um veículo na Estrada do Retiro.Reprodução/

Publicado 08/05/2026 15:48

São Pedro da Aldeia - Agentes da 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP) prenderam em flagrante, na tarde desta quinta-feira (7), um homem foragido da Justiça por tráfico de drogas.



Segundo a Polícia Civil, a equipe cumpria um mandado de recaptura expedido contra Magno Moreira de Matos quando localizou o suspeito trafegando em um veículo Volkswagen Corsa na Estrada do Retiro, em frente ao posto de saúde do bairro Retiro.



Após a abordagem e os procedimentos de revista pessoal e busca no automóvel, os agentes encontraram 18 sacolés de maconha e 34 pinos de cocaína.



Ainda de acordo com a ocorrência, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros com numeração suprimida e carregada com 20 munições intactas. Também foram recolhidos um aparelho celular e R$ 180 em dinheiro em espécie.



O homem foi encaminhado para a 125ª DP junto com todo o material apreendido, onde o caso foi registrado e apresentado à autoridade policial.



Segundo a Polícia Civil, o suspeito também afirmou integrar o tráfico de drogas na comunidade Colinas, área apontada como dominada pela facção criminosa Comando Vermelho.