De acordo com a Polícia Militar, agentes receberam informações sobre indivíduos que estariam repassando cédulas falsas em comércios da cidade.Reprodução/
Três homens são detidos após fazer compras com notas falsas em São Pedro
Polícia apreendeu R$ 800 em cédulas falsificadas, além de produtos adquiridos em comércios da cidade
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