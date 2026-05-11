De acordo com a Polícia Militar, agentes receberam informações sobre indivíduos que estariam repassando cédulas falsas em comércios da cidade. - Reprodução/

De acordo com a Polícia Militar, agentes receberam informações sobre indivíduos que estariam repassando cédulas falsas em comércios da cidade.Reprodução/

Publicado 11/05/2026 17:23

São Pedro da Aldeia - Três homens foram detidos na noite desta quinta-feira (7) após utilizarem notas falsas para realizar compras em estabelecimentos comerciais de São Pedro da Aldeia. A ocorrência foi registrada por volta das 22h01, na Rua Doutor Antônio Alves, no bairro Nova São Pedro.

De acordo com a Polícia Militar, agentes receberam informações sobre indivíduos que estariam repassando cédulas falsas em comércios da cidade. Com base nas características informadas e das motocicletas utilizadas, a equipe realizou buscas na região central e conseguiu abordar os envolvidos.

Durante a revista, os policiais encontraram diversas notas falsas, além de produtos adquiridos em diferentes estabelecimentos comerciais do município. Entre os materiais apreendidos estavam cinco desodorantes, duas pastas de dente, uma pomada e R$ 2.050 em espécie, sendo R$ 800 em cédulas falsificadas.

Os envolvidos, identificados pelas iniciais J.D.S.N., de 30 anos, L.M.F.R., de 25, e K.J.C., de 24 anos, foram encaminhados para a 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP).

Na unidade policial, foi registrado o boletim de ocorrência. O dinheiro falso permaneceu apreendido e os envolvidos foram ouvidos e liberados, respondendo ao caso em liberdade.