Órgãos públicos não funcionam nos dias 30 e 31 de maio em São Sebastião do AltoReprodução Redes Sociais

Publicado 24/05/2024 15:19

Nesta sexta-feira (24), o Prefeito de São Sebastião do Alto, Alif Rodrigo da Silva, publicou um decreto que estabelece as próximas quinta-feira (30) e sexta-feira (31) como pontos facultativos no município, em função do Dia de Corpus Cristi, celebrado no dia 30 de maio.

Conforme o decreto, os órgãos públicos municipais não terão atendimento ao público nos dois dias, exceto aqueles que exerçam atividades essenciais para a população, que funcionarão conforme organização dos gestores das unidades.