Publicado 24/10/2024 21:26

Sapucaia - Policiais civis da 109ª DP, em Sapucaia, em conjunto com militares do 38º BPM, prenderam, nesta quinta-feira (24/10), um homem pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi localizado pelos agentes após investigações do Setor de Inteligência.

Contra o foragido foi cumprido mandado de prisão preventiva, expedido pela Justiça.