Homem foi preso por agentes da 109ª DP - Foto: Divulgação/109ª DP

Homem foi preso por agentes da 109ª DPFoto: Divulgação/109ª DP

Publicado 12/11/2024 15:20

Sapucaia - A Polícia Civil prendeu um homem acusado de matar a médica Lea Candida Valverde de Resende em Sapucaia. O autor do crime trabalhava como caseiro da vítima e foi localizado no município de Cataguases, em Minas Gerais. Segundo as investigações, a mulher foi morta a pauladas e teve o corpo ocultado em sua fazenda.

Os agentes iniciaram as diligências após serem informados do desaparecimento de Lea, que trabalhava em um hospital de Niterói. Durante as investigações, os policiais descobriram que o carro e o cartão de crédito da vítima estavam sendo utilizados pelo autor e por mais dois homens em municípios perto de Sapucaia. A dupla foi localizada e informou que o autor havia fugido.



A equipe da 109ª DP realizou um trabalho de inteligência, levantamento de informações e monitoramento e identificou o paradeiro do acusado. Os agentes realizam buscas e prenderam o criminoso. Com ele, foi encontrado o veículo da médica. O autor confessou o assassinato e indiciou o local onde ocultou o corpo. A arma usada no crime também foi localizada.



Contra o autor foi cumprido mandado de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto.