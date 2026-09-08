Entorpecentes foram localizados pelo Grupo de Operações com Cães - Foto: Divulgação/PRF

Entorpecentes foram localizados pelo Grupo de Operações com CãesFoto: Divulgação/PRF

Publicado 08/09/2026 14:55

Sapucaia - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 2,5 quilos de cocaína que estavam sendo transportados por um passageiro em um ônibus na BR-116, em Sapucaia. A ação foi realizada na noite de segunda-feira (7) e o indivíduo foi preso.

A equipe do Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ) fazia uma fiscalização na rodovia quando abordou um ônibus. Durante vistoria no bagageiro externo, com a utilização de cães de detecção de entorpecentes, foi indicada a presença de drogas em dois carrinhos de feira.



O passageiro tinha origem estrangeira e assumiu a propriedade dos carrinhos. O homem informou que teria pegado a droga em São Paulo e que a entregaria em Copacabana, recebendo certa quantia pelo transporte.



A ocorrência foi encaminhada à 109ª DP.