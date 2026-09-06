Motocicleta recuperada pela PM - Foto: Divulgação/26º BPM

Motocicleta recuperada pela PMFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 06/09/2026 23:02

Sapucaia - Uma moto que havia sido roubada em Sapucaia foi recuperada no distrito da Posse, em Petrópolis , na última sexta-feira (4). Um homem de 31 anos foi preso na ação pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

Durante patrulhamento, os agentes observaram uma motocicleta. Por conta da atitude do condutor com a aproximação da viatura, os policiais realizaram a abordagem.

Após consulta aos sistemas da Polícia Militar, foi constatado que a motocicleta possuía registro de roubo ocorrido em 14 de abril de 2026, no município de Sapucaia.



O motociclista foi encaminhado à 106ª DP juntamente com o veículo. O homem foi autuado pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, permanecendo preso à disposição da Justiça.



A motocicleta permaneceu apreendida para realização de perícia.