Armas apreendidas na ocorrência - Foto: Divulgação/38º BPM

Armas apreendidas na ocorrênciaFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 13/10/2026 15:55





Segundo a Polícia Militar, durante a fiscalização, os agentes questionaram o passageiro sobre a presença de materiais ilícitos na bagagem. Ele informou que havia armas de fogo em uma mochila acondicionada no bagageiro, acima de sua poltrona.



Na mochila, os policiais encontraram nove revólveres, sendo quatro de calibre .32 e cinco de calibre .38, além de 57 munições de calibre .32 e 11 de calibre .38. Três das armas estavam com a numeração suprimida.



Ainda de acordo com a PM, o homem relatou que tinha uma dívida de R$ 300 com traficantes e que, para quitá-la, deveria ir até Magé, na Região Metropolitana do Rio, buscar o armamento. Ele afirmou também que havia recebido antecipadamente R$ 1 mil e que sua função seria apenas transportar o material.



O passageiro foi preso por suspeita de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme o artigo 16 da Lei nº 10.826/2003. A ocorrência foi encaminhada à 109ª Delegacia de Polícia (109ª DP), em Sapucaia, onde ele permaneceu preso à disposição da Justiça. Um homem de 28 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (11) após policiais militares do 38º Batalhão de Polícia Militar (38º BPM) apreenderem nove revólveres e 68 munições durante uma abordagem a um ônibus interestadual na BR-116, em Sapucaia . O coletivo fazia a linha Rio de Janeiro x Governador Valadares (MG).Segundo a Polícia Militar, durante a fiscalização, os agentes questionaram o passageiro sobre a presença de materiais ilícitos na bagagem. Ele informou que havia armas de fogo em uma mochila acondicionada no bagageiro, acima de sua poltrona.Na mochila, os policiais encontraram nove revólveres, sendo quatro de calibre .32 e cinco de calibre .38, além de 57 munições de calibre .32 e 11 de calibre .38. Três das armas estavam com a numeração suprimida.Ainda de acordo com a PM, o homem relatou que tinha uma dívida de R$ 300 com traficantes e que, para quitá-la, deveria ir até Magé, na Região Metropolitana do Rio, buscar o armamento. Ele afirmou também que havia recebido antecipadamente R$ 1 mil e que sua função seria apenas transportar o material.O passageiro foi preso por suspeita de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme o artigo 16 da Lei nº 10.826/2003. A ocorrência foi encaminhada à 109ª Delegacia de Polícia (109ª DP), em Sapucaia, onde ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

Outro caso envolveu apreensão de maconha

Na última semana, uma mulher de 40 anos também foi presa durante uma abordagem a um ônibus interestadual da linha Rio de Janeiro x Governador Valadares, em Sapucaia. Na ocasião, policiais do 38º BPM encontraram aproximadamente três quilos de maconha na mochila da passageira.



Segundo a corporação, os agentes realizavam patrulhamento pelo município quando decidiram abordar o coletivo. Durante a fiscalização dos passageiros, os policiais perceberam que a mulher retirou uma mochila que estava em seu colo e a colocou no chão, atitude que chamou a atenção da equipe.



Ao revistarem a bagagem, os agentes constataram que ela apresentava um peso considerado fora do normal. Dentro da mochila, foram encontrados três tabletes de maconha, com peso estimado em aproximadamente três quilos. Além da droga, um aparelho celular que estava com a suspeita também foi apreendido.



A mulher foi conduzida à 109ª DP, em Sapucaia, onde foi autuada por tráfico de drogas, crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Ela permaneceu presa à disposição da Justiça. O entorpecente foi encaminhado para perícia, enquanto o telefone deverá passar por análise posteriormente.



As duas ocorrências foram registradas com poucos dias de diferença e envolveram passageiros de ônibus interestaduais que percorriam o trajeto entre o Rio de Janeiro e Governador Valadares. Nos dois casos, as abordagens realizadas pelo 38º BPM resultaram na apreensão de materiais ilícitos transportados em bagagens e na prisão dos passageiros envolvidos.