Droga estava escondida em mochilaFoto: Divulgação/38º BPM
Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento pelo município quando decidiram abordar o coletivo. Durante a fiscalização dos passageiros, os policiais perceberam uma atitude considerada suspeita por parte da mulher, que retirou uma mochila que estava em seu colo e a colocou no chão.
A movimentação chamou a atenção da equipe, que realizou uma revista na bagagem. Durante a verificação, os policiais constataram que a mochila apresentava um peso considerado fora do normal. Ao abrirem o compartimento, encontraram três tabletes de maconha, com peso estimado em aproximadamente três quilos.
Diante da localização do entorpecente, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida para a 109ª Delegacia de Polícia, em Sapucaia. Na unidade, ela permaneceu presa à disposição da Justiça e foi autuada pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.
Além dos tabletes de maconha, um aparelho celular que estava com a suspeita também foi apreendido pelos policiais. O telefone deverá passar por análise posteriormente, enquanto o material encontrado na mochila foi encaminhado para perícia.
A ocorrência foi registrada na 109ª Delegacia de Polícia, responsável pela investigação do caso.
Outro caso em ônibus no município
A ocorrência foi registrada na noite de 7 de setembro, durante uma fiscalização realizada pelo Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ). Os agentes abordaram um ônibus e utilizaram cães de detecção de entorpecentes durante a vistoria no bagageiro externo. Os animais indicaram a presença de drogas em dois carrinhos de feira.
Segundo a PRF, o passageiro, que era estrangeiro, assumiu a propriedade dos carrinhos. Aos policiais, ele relatou que havia recebido a cocaína em São Paulo e que faria a entrega do material em Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. Pelo transporte da droga, ele receberia uma quantia em dinheiro.
O homem foi preso e a ocorrência encaminhada para a 109ª DP.
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