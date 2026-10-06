Droga estava escondida em mochilaFoto: Divulgação/38º BPM

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Enzo Gabriel
Uma mulher de 40 anos foi presa por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (5), durante uma abordagem realizada por policiais do 38º Batalhão de Polícia Militar (BPM) em Sapucaia, no interior do Rio de Janeiro. A suspeita estava em um ônibus interestadual que fazia a linha Rio de Janeiro x Governador Valadares quando foi abordada pela equipe.

Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento pelo município quando decidiram abordar o coletivo. Durante a fiscalização dos passageiros, os policiais perceberam uma atitude considerada suspeita por parte da mulher, que retirou uma mochila que estava em seu colo e a colocou no chão.

A movimentação chamou a atenção da equipe, que realizou uma revista na bagagem. Durante a verificação, os policiais constataram que a mochila apresentava um peso considerado fora do normal. Ao abrirem o compartimento, encontraram três tabletes de maconha, com peso estimado em aproximadamente três quilos.

Diante da localização do entorpecente, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida para a 109ª Delegacia de Polícia, em Sapucaia. Na unidade, ela permaneceu presa à disposição da Justiça e foi autuada pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Além dos tabletes de maconha, um aparelho celular que estava com a suspeita também foi apreendido pelos policiais. O telefone deverá passar por análise posteriormente, enquanto o material encontrado na mochila foi encaminhado para perícia.

A ocorrência foi registrada na 109ª Delegacia de Polícia, responsável pela investigação do caso.

Outro caso em ônibus no município

A apreensão de maconha ocorre poucas semanas após outra ação contra o tráfico de drogas envolvendo um ônibus em Sapucaia. Em setembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 2,5 quilos de cocaína que eram transportados por um passageiro em um coletivo abordado na BR-116.

A ocorrência foi registrada na noite de 7 de setembro, durante uma fiscalização realizada pelo Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ). Os agentes abordaram um ônibus e utilizaram cães de detecção de entorpecentes durante a vistoria no bagageiro externo. Os animais indicaram a presença de drogas em dois carrinhos de feira.

Segundo a PRF, o passageiro, que era estrangeiro, assumiu a propriedade dos carrinhos. Aos policiais, ele relatou que havia recebido a cocaína em São Paulo e que faria a entrega do material em Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. Pelo transporte da droga, ele receberia uma quantia em dinheiro.

O homem foi preso e a ocorrência encaminhada para a 109ª DP.