Material apreendido na operação - Foto: Divulgação/38º BPM

Material apreendido na operaçãoFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 11/09/2026 16:58

Em ação conjunta realizada na manhã desta sexta-feira (11), a Polícia Civil e a Polícia Militar cumpriram um mandado de busca e apreensão em Sapucaia . A operação resultou na prisão de três homens e na apreensão de uma arma, munições, drogas.

Os endereços ligados aos mandados eram a Rua Vereador Nicolau de Sousa Damásio e a Rua Jovino Corguinha. No primeiro local, dois indivíduos, de 27 e 20 anos, foram presos. No segundo endereço, o outro indivíduo, de 53, foi capturado.

No total, os agentes apreenderam uma pistola Taurus calibre .40 com dois carregadores e 11 munições, quatro tabletes de maconha, uma porção de cocaína e R$ 587 em espécie,

Todo o material apreendido e os três suspeitos foram conduzidos à 109ª Delegacia de Polícia, onde permaneceram presos pelo crime de tráfico de drogas.