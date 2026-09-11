Material apreendido na operaçãoFoto: Divulgação/38º BPM
Polícia prende três homens e apreende arma e drogas em Sapucaia
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em dois endereços, onde os envolvidos foram localizados e presos
Polícia prende três homens e apreende arma e drogas em Sapucaia
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em dois endereços, onde os envolvidos foram localizados e presos
Cocaína é apreendida escondida em ônibus na BR-116, em Sapucaia
Droga era transportada por um homem estrangeiro e havia sido recebida em São Paulo para ser entregue em Copacabana, no Rio de Janeiro
Moto roubada em Sapucaia é recuperada em Petrópolis
Homem foi preso pela Polícia Militar; crime ocorreu em abril
Acidente deixa quatro pessoas feridas na BR-393, em Sapucaia
Colisão aconteceu na manhã desta segunda-feira, no sentido Além Paraíba da rodovia
PM prende homens com 29 celulares furtados na Expo Sapucaia
Vítimas procuraram a Polícia Militar após sequência de furtos no interior e nas imediações do evento
PRF apreende mais de 50 quilos de cocaína em Sapucaia
Material foi encontrado em malas que estavam dentro de um carro; condutor conseguiu fugir da abordagem com o veículo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.