Motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e pelo SamuFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 23/09/2026 17:11

Nesta quarta-feira (23), por volta das 13h30, um acidente de trânsito deixou um motociclista ferido na BR-393 , em Sapucaia, na altura do km 109, sentido Barra do Piraí. A colisão, entre um carro e uma moto, deixou a via obstruída durante o início da tarde.

Equipes do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência socorreram a vítima no local e a encaminharam a um hospital.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente.