Colisão na BR-393Foto: Reprodução/Redes Sociais

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Enzo Gabriel
Durante a noite de segunda-feira (21), um carro e um caminhão colidiram na BR-393, em Sapucaia. O acidente aconteceu por volta das 19h15 na altura do km 111 da rodovia, próximo à Ilha do Borela.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ninguém ficou ferido na colisão. Os veículos foram retirados do local com guinchos.
Não há informações sobre as causas do acidente. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para a ocorrência.