Colisão na BR-393 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Colisão na BR-393Foto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 22/09/2026 13:09

Durante a noite de segunda-feira (21), um carro e um caminhão colidiram na BR-393 , em Sapucaia. O acidente aconteceu por volta das 19h15 na altura do km 111 da rodovia, próximo à Ilha do Borela.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ninguém ficou ferido na colisão. Os veículos foram retirados do local com guinchos.

Não há informações sobre as causas do acidente. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para a ocorrência.