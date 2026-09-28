Policiais apreenderam drogas e arma - Foto: Divulgação/38º BPM

Policiais apreenderam drogas e armaFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 28/09/2026 14:58

Policiais do 38º Batalhão de Polícia Militar (38º BPM) apreenderam, na noite deste domingo (27), cerca de 2,05 quilos de maconha e um revólver calibre .38 durante uma ação realizada no distrito de Jamapará, no município de Sapucaia. A intervenção ocorreu após a equipe do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) local notar uma atitude suspeita nas proximidades de um estabelecimento comercial, dando início a uma abordagem que resultou na descoberta do material ilícito.

A dinâmica dos fatos começou durante um patrulhamento de rotina pela região. Ao passarem perto do local, os agentes do 38º BPM sentiram um forte odor característico de maconha, o que motivou a abordagem de uma jovem de 22 anos que consumia o entorpecente. Na revista inicial, os policiais encontraram uma quantidade da droga guardada no interior da bolsa pessoal que ela carregava.

A ocorrência ganhou novos desdobramentos quando os militares decidiram fiscalizar o interior de um ônibus que estava parado nas imediações. No veículo, a guarnição localizou uma segunda bagagem: uma mochila guardada no compartimento de malas. Ao abrirem o acessório, os policiais encontraram três tabletes inteiros de maconha, somando aproximadamente 2,05 quilos, além de um revólver de calibre .38 sem munição.

Questionada no local sobre a posse da mochila com o material ilícito e o armamento, a jovem inicialmente tentou se esquivar e negou ser a proprietária do volume. Contudo, a versão sustentada por ela foi desmentida durante a inspeção do conteúdo, quando os agentes encontraram, em meio aos pertences, um bilhete de passagem rodoviária emitido em seu próprio nome.

Diante das evidências, a mulher acabou admitindo aos policiais a sua participação no transporte do material. De acordo com o relato registrado pela equipe policial, ela declarou ter recebido a bagagem na cidade do Rio de Janeiro e que a sua missão era realizar o trajeto rodoviário até o município de Muriaé, que fica no estado de Minas Gerais, onde entregaria a carga ilícita.

Diante do flagrante, a suspeita foi conduzida até a sede da 109ª Delegacia de Polícia (Sapucaia) para que as medidas cabíveis fossem adotadas. Na unidade policial, o auto de prisão foi formalizado e ela permaneceu presa em flagrante pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Todo o material apreendido foi apresentado à perícia, e a jovem permaneceu presa, à disposição da Justiça.