Equipes da Prefeitura de Saquarema desempenham diversas funções em Petrópolis

Município enviou agentes das Secretarias de Meio Ambiente, urbanismo e segurança - Divulgação

Município enviou agentes das Secretarias de Meio Ambiente, urbanismo e segurança Divulgação

Publicado 24/02/2022 09:18

A Prefeitura de Saquarema continua prestando ajuda à população de Petrópolis, por conta da tragédia ambiental que assolou a cidade, não só através de doações de mantimentos e água mineral, mas também mediante a disponibilização de tecnologia e pessoal especializado.

Município enviou agentes das Secretarias de Meio Ambiente, urbanismo e segurança Divulgação

Primeiros a se dirigirem a Petrópolis, aonde chegaram na sexta-feira (18), membros da Secretaria Municipal de Meio Ambiente foram responsáveis pela captação, junto ao comércio de Saquarema, de 4.500 garrafas de 1,5l de água mineral, transportados para a cidade Serrana. Uma segunda equipe seguiu, na mesma data, levando 2 drones que fizeram o mapeamento das áreas sensíveis mostrando pedras na iminência de despencar e o quanto de massa já havia escorregado. Com a equipe, que também participou da desobstrução de vias e da busca por desaparecidos, seguiu a cadela farejadora, Toya, que apontou a localização de três corpos de vítimas da tragédiaAinda na sexta-feira, técnicos da Secretaria Municipal de Urbanismo de Saquarema também estiveram em Petrópolis e realizaram, com a utilização de drones, o levantamento aéreo tridimensional do Morro da Oficina, onde houve um grande deslizamento da encosta. O trabalho, feito a partir de uma montagem aerofotogramétrica com cerca de 100 imagens de drone com georreferenciamento, processada em software próprio, permite o cálculo do volume de terra desprendido e identificar indícios das áreas onde ainda podem ocorrer deslizamentos. O modelo digital foi encaminhado ao setor de Geoprocessamento da Prefeitura de Petrópolis, vinculado ao Gabinete de Crise, e a simulação virtual será fundamental como apoio para a tomada de decisões.