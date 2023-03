Após dois anos, a Prefeitura de Saquarema realiza o Carnaval na cidade - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Após dois anos, a Prefeitura de Saquarema realiza o Carnaval na cidadeDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/02/2023 10:28

Após dois anos sem a realização da festa por conta da pandemia de coronavírus, a volta do Carnaval em Saquarema aconteceu em grande estilo. Durante os cinco dias de festa, de acordo com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, a cidade recebeu, aproximadamente, 200 mil visitantes, com hotéis e pousadas registrando mais de 90% de ocupação. Os foliões e turistas curtiram uma programação recheada de atrações como shows, trios elétricos e dezenas de blocos.



fotogaleria

Marcado como a festa do “Não é Não”, o Carnaval de Saquarema contou com um super planejamento da Prefeitura que garantiu organização e segurança em todos os bairros.



A folia, que teve início na sexta-feira (17) e terminou na terça-feira (21), contou com uma extensa programação, com 27 blocos e diversos shows em palcos montados em Jaconé, Sampaio Corrêa, Vilatur, Bacaxá e no Centro de Saquarema, frequentados por mais de 50 mil pessoas diariamente. Tradicionais na cidade, os blocos das Marchinhas e das Crianças também fizeram a alegria de todos durante os quatro dias de festejo. Mesmo após o carnaval, a cidade permaneceu com expressivo número de turistas e veranistas, que ficaram na cidade até o domingo, aproveitando o fim de semana após o feriado de Carnaval.



Segurança, limpeza e atendimentos



Com os blocos e trios nas ruas, tudo transcorreu com organização graças a um esquema especial de segurança que reuniu a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e o PROEIS, este ano distribuídos em pontos estratégicos do município, além de fiscais de posturas, equipes da Secretaria Municipal de Saúde e agentes de trânsito.



Além da segurança, a limpeza da cidade também foi um dos destaques durante os dias de folia. A turma do “bloco da limpeza” esteve presente nas ruas promovendo a higienização dos bairros com rapidez e eficiência. Mais uma vez, moradores e visitantes puderam constatar o empenho da Prefeitura em viabilizar todos os serviços e ações necessárias para transformar o Carnaval de Saquarema num evento de grande apelo turístico, pela qualidade das atrações e organização como um todo.



As equipes do Salvamar foram responsáveis por realizar 121 salvamentos nas praias oceânicas e na lagoa. Nenhum óbito por afogamento ou desaparecimento no mar foi registrado em toda a faixa litorânea do município e 2.127 prevenções foram realizadas nos quatro dias de folia. Na saúde, foram feitos 3.688 atendimentos no Hospital Municipal Porphírio Nunes de Azeredo, nos postos de saúde e nas tendas montadas em diversos pontos da cidade.



De acordo com a Prefeita Manoela Peres, o sucesso obtido pelo Carnaval de Saquarema deveu-se às equipes que atuaram incansavelmente durante a festa, àqueles que vieram para o evento e à população, a quem ela fez questão de mencionar: “Eu quero agradecer a todos aqueles que colaboraram para o nosso Carnaval acontecer. O pessoal que trabalhou nas ruas, no comércio, no turismo, nas Unidades de Saúde, na limpeza e em todos os demais setores. Agradeço a todos que vieram prestigiar nossa festa, e principalmente a toda a população, que não mede esforços para cuidar da nossa cidade e apresentá-la com orgulho aos visitantes”.