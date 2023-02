Conselho Municipal de Saúde, em parceria com a Prefeitura de Saquarema, realiza a X Conferência Municipal de Saúde - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Conselho Municipal de Saúde, em parceria com a Prefeitura de Saquarema, realiza a X Conferência Municipal de SaúdeDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/02/2023 10:43

O Conselho Municipal de Saúde, em parceria com a Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizará no dia 7 de março, das 8 às 17 horas, no Saquarema Futebol Clube, a X Conferência Municipal de Saúde. O tema central este ano é “Garantir e Defender o SUS, a Vida e a Democracia: Amanhã Vai Ser Outro Dia”.

Com uma vasta programação a meta do Conselho é reunir representantes de diversos grupos da sociedade, como gestores municipais, profissionais da saúde e população usuária dos serviços de saúde do município. O evento levantará pautas importantes para a saúde pública, abordando a saúde como direito, a consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), o financiamento adequado e suficiente para o sistema, além de ações que busquem garantir a existência do SUS e o fácil acesso a ele por parte da população.

O objetivo do encontro é buscar a participação da sociedade nas decisões da gestão pública, fortalecendo o vínculo, debatendo e dialogando sobre a saúde pública no SUS. A expectativa é que na conferência municipal surjam propostas, de âmbito estadual e nacional, que melhorem a execução de políticas públicas no setor.

Durante a programação, haverá palestras, debates e eleições para representar Saquarema na Conferência Estadual de Saúde. “É muito importante que a população participe desta conferência. O Conselho Municipal de Saúde é o órgão que fiscaliza as ações da Prefeitura na área de saúde e é onde o morador pode sugerir, reclamar, elogiar. Assim como os demais conselhos municipais, o de Saúde tem grande importância na vida de cada saquaremense”, explicou a vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, Ingrid Malena Trunkle de Oliveira.

“Estamos contentes com a realização desta Conferência, tão importante para o nosso município. Essa é a melhor hora para que a população participe das discussões e votações que envolvem políticas públicas para a saúde”, completou o secretário municipal de Saúde, Dr. João Alberto Oliveira.

Inscrições abertas para a população

Para participar da X Conferência Municipal de Saúde é necessário o preenchimento da ficha de inscrição. O número de vagas é limitado e o formulário está on-line, disponível no link

Abaixo, a programação da conferência:

8h às 9h: Credenciamento;

8h30 às 9h: Café da manhã;

9h às 9h30: Abertura oficial;

9h30 às 10h: Leitura e aprovação do Regimento da X Conferência Municipal de Saúde;

10h às 10h45: Palestra: “Garantir e Defender o SUS, a Vida e a Democracia”, com Roberta Moubayed Viola, mestranda em Ensino de Biociências e Saúde do IOC/FIOCRUZ. Bióloga e Professora no Ensino Médio. Instrutora de Primeiros Socorros pela Cruz Vermelha Brasileira;

10h45 às 11h30: Debates;

11h30 às 12h: Apresentação de Lucas Figueiredo, ator, diretor e Bacharel em Artes Cênicas pela Casa de Artes Laranjeiras - CAL, atualmente no Rio de Janeiro integrando a Cia. de Teatro do Vento;

12h às 13h: Almoço;

13h às 14h30: Discussão e levantamento das propostas dos Eixos;

14h30 às 15h30: Plenária de deliberação das propostas dos Eixos;

15h30 às 15h45: Intervalo;

15h45 às 16h45: Eleição de Delegados à Conferência Estadual de Saúde;

16h45 às 17h: Encerramento.

O Conselho Municipal de Saúde

Criado por meio da Lei 49, de 22 de agosto de 1991, o Conselho Municipal de Saúde é um órgão colegiado, permanente, paritário e deliberativo que formula, supervisiona, avalia, controla e propõe políticas públicas. Por meio desse conselho, a comunidade, através de seus representantes, participa da gestão pública.

O conselho faz parte da estrutura das secretarias de saúde dos municípios, dos estados e do governo federal, funcionando mensalmente, com ata que registra suas reuniões e infraestrutura que dá suporte ao seu funcionamento. O segmento dos usuários deve ser paritário com os demais segmentos. Isso quer dizer que 50% dos integrantes do conselho de saúde têm que ser usuários, 25% devem ser profissionais de saúde e os outros 25% gestores e prestadores de serviço.

O Saquarema Futebol Clube está localizado na Rua Barão de Saquarema, 612, Centro, próximo à Ponte Darcy Bravo.