Mulher de 66 anos foi atingida por onda gigante na Praia de Itaúna, em Saquarema - Reprodução/Internet

Publicado 22/02/2023 16:53 | Atualizado 22/02/2023 16:57

Uma mulher idosa de 66 anos sofreu uma fratura exposta na perna, na manhã da última terça-feira (21), na Praia de Itaúna, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, após ser atingida por uma onda gigante que a fez cair na areia, de acordo com o Corpo de Bombeiros.



Segundo o G1, a Defesa Civil de Saquarema informou que o mar estava agitado com ondas atingindo até 1,8 metros de altura.



A mulher, que não teve a identidade revelada, foi encaminhada para o Hospital Estadual Roberto Chabo, na cidade de Araruama.

De acordo com informações preliminares, a idosa, que era turista na cidade e é moradora do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, teria sofrido fraturas na tíbia e fíbula. A paciente foi medicada e estabilizada e será transferida para um hospital particular por opção da família, segundo a direção do Hospital Estadual Roberto Chabo. O quadro da idosa é estável.