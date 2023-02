Carnaval na cidade de Saquarema terá reforço na segurança com atuação de 480 agentes - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 17/02/2023 15:47

O Carnaval 2023 terá reforço na segurança em Saquarema. Conforme o planejamento divulgado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, haverá 480 agentes atuando em diversos pontos da cidade. Todo o efetivo de segurança estará disponível para proporcionar aos munícipes e visitantes uma festa tranquila durante o período de Carnaval, época em que a cidade recebe um número expressivo de turistas.

De acordo com o divulgado pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública, os profissionais estarão divididos da seguinte forma:

- A Guarda Civil Municipal atuará com 45 agentes, além do comandante e subcomandante, 35 agentes de trânsito, 06 viaturas e 02 moto-patrulhas;

- A equipe de Fiscalização de Posturas contará com 02 fiscais e seu diretor, 06 motoristas e apoios e 02 viaturas;

- A Defesa Civil atuará com 08 agentes, coordenador e viatura;

- O grupamento do Salvamar atuará com 80 profissionais salva-vidas, equipe de comando, 01 viatura, 02 quadriciclos e 02 jet skis;

- O PROEIS terá, em média, 20 policiais atuando diariamente na cidade;

- A Polícia Militar dará apoio com a equipe de policiamento da 4ª CIA do 25° Batalhão de Polícia Militar, com efetivo de 27 policiais na forma de RAS, além da equipe de comando, 01 equipe PATAMO e 06 viaturas;

- 248 seguranças contratados pela Prefeitura também atuarão como apoio, empregados nos bairros e áreas de eventos carnavalescos.

"Todo o efetivo empregado fará o esforço necessário para que a população de Saquarema possa curtir o Carnaval com toda segurança e tranquilidade. Teremos fiscalização em vários locais para coibir infrações e possíveis crimes. Também estamos atuando, intensivamente, no ordenamento das vias, praias, praças e demais espaços públicos de uso comum. É importante que a população colabore e denuncie irregularidades", explicou o secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, Evanildo Andrade.

Fiscalização contra som alto e infrações de trânsito

As equipes da Secretaria de Segurança também coibirão irregularidades no trânsito e nas áreas públicas. A Guarda Civil Municipal e os Agentes de Trânsito atuarão nas vias para garantir o melhor fluxo de pedestres e motoristas. Infrações como estacionamento em área proibida, parada em fila dupla ou veículos irregulares serão punidas com a aplicação de multas e o reboque do veículo para o pátio público.

Já nas praias, praças e demais espaços públicos, o cumprimento ao decreto referente à poluição sonora será fiscalizado. De acordo com o Decreto 2.490/2023, não será permitido o uso de carro de som, caixa de som ou qualquer outro equipamento sonoro nos espaços citados, sem prévia autorização do município. A fiscalização será feita pelos agentes da Secretaria de Segurança e, quem for flagrado desrespeitando a legislação, poderá ter o equipamento apreendido, além de pagar multa.

Denúncias de irregularidades durante o Carnaval em Saquarema poderão ser feitas pelo número 190, ou diretamente aos agentes que estarão em serviço, garantindo a segurança da festa.