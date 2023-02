Candidatos devem confirmar a matrícula na Secretaria do Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/02/2023 15:41

Já estão abertas as inscrições para o preparatório do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, está oferecendo 50 vagas para os interessados em fazer a prova anual.

Aplicada em todo país, a prova é exclusiva para os estudantes que não conseguiram concluir o ensino médio na forma tradicional, possibilitando assim a certificação de conclusão desses segmentos da educação.

Como se inscrever

As inscrições já podem ser feitas de maneira virtual e o candidato deverá efetuar a pré-inscrição pelo link . As aulas acontecerão no turno da noite e as vagas serão divididas por faixa etária, sendo 50% para alunos de 18 a 25 anos, 30% de 26 a 40 anos e 20% para maiores de 40 anos.

O formulário de inscrição estará disponível até que todas as vagas tenham sido preenchidas. Importante destacar que a pré-inscrição não garante a vaga. Sendo assim, é necessário que o candidato faça a confirmação da matrícula na Secretaria do Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França, na próxima terça-feira (28). As aulas terão início em 06 de março.

O Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França funciona de segunda a sexta-feira, das 13h às 20h, na Rua Tiá Mello, nº 25, São Geraldo, em Bacaxá. Mais informações podem ser obtidas no (22) 93300-5250 ou através do e-mail cursopreparatoriocpems2019@gmail.com.