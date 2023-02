Saquarema inicia nesta segunda-feira a vacinação contra a covid-19 com o imunizante bivalente da Pfizer - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema inicia nesta segunda-feira a vacinação contra a covid-19 com o imunizante bivalente da Pfizer Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/02/2023 10:09

A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Saúde, inicia, nesta segunda-feira (27), a 1ª Fase de vacinação com o imunizante bivalente da Pfizer contra a covid-19, que prevê o atingimento dos seguintes grupos: pessoas de 70 anos ou mais; pessoas trabalhando ou vivendo em instituições de longa permanência, pessoas de 12 anos ou mais imunocomprometidas; além de indígenas, ribeirinhos e quilombolas.

Podem tomar a vacina bivalente aqueles que já tiverem completado o esquema vacinal primário, com a aplicação de pelo menos duas doses da vacina monovalente. É necessário, também, que haja um intervalo de 4 meses, pelo menos, em relação à última dose tomada.

Paralelamente, prossegue a vacinação com dose de reforço contra a covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos; com qualquer dose para adultos de qualquer idade; além da vacinação infantil, para crianças de 5 a 11 anos.

Os postos de vacinação para adultos e adolescentes funcionarão de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, conforme a escala das unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF) abaixo:

Segunda-feira - ESFs de Bonsucesso, Sampaio Corrêa e Água Branca

Terça-feira - ESFs de Barreira, Rio D’Areia e Mombaça;

Quarta-feira - ESFs de Vilatur, Camis e Bacaxá

Quinta-feira - ESFs de Barra Nova, Rio Seco e Jaconé

Sexta-feira - ESFs de Bicuíba, Palmital e Rio Mole

Já a vacinação infantil será ofertada no mesmo horário, nos seguintes dias da semana e postos: segunda-feira, na ESF Bacaxá; quarta-feira, no Camis; e sexta-feira, na ESF Jaconé.

A 2ª Fase de vacinação com o imunizante bivalente da Pfizer contra a covid-19, estabelecida pelo Ministério da Saúde, tem seu início previsto para o dia 06 de março, contemplando as pessoas de 60 a 69 anos. A partir do dia 20 de março, gestantes e puérperas poderão receber a nova dose. Já os trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, a partir dos 12 anos, população privada de liberdade, a partir dos 18 anos; adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, menores de 18 anos; e funcionários do sistema de privação de liberdade receberão as doses a partir de 17 de abril.

Mais informações sobre o calendário de vacinação contra a covid-19 em Saquarema podem ser obtidas nas redes sociais da Prefeitura.