Policiais civis da 124ª DP (Saquarema) prenderam homem por porte ilegal de arma - Reprodução/Internet

Publicado 01/03/2023 15:37

Policiais civis da 124ª DP (Saquarema) prenderam, na última segunda-feira (27), um homem pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Ele foi preso próximo do hospital em Araruama, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, após monitoramento e um trabalho de inteligência dos agentes.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava em um veículo perto da unidade de saúde e foi abordado. Após ser feita uma revista no carro, os policiais encontraram a arma no banco de trás do automóvel.

Após a ação, o homem, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado ao sistema prisional.