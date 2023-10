Prefeitura de Saquarema abre chamadas públicas para editais culturais da Lei Paulo Gustavo - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema abre chamadas públicas para editais culturais da Lei Paulo GustavoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/10/2023 13:30

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura Inclusão, Ciência e Tecnologia/Subsecretaria de Cultura, está realizando cinco chamadas públicas que representam investimento na ordem de R$ 750 mil e vão contemplar quase oitenta projetos culturais no Município, com base em editais da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar, nº 195, de 08 de julho de 2022). Para participar e concorrer aos editais ofertados, os interessados devem fazer a inscrição, prioritariamente on-line, no site da Prefeitura de Saquarema, no link , até o dia 06 de novembro.

Os concorrentes, na sua maioria, se cadastraram como agentes culturais do município, totalizando uma média de mais de 250 artistas cadastrados, que vão compor o Mapeamento Cultural de Saquarema.

Os editais

Os editais vão atender, além do segmento audiovisual, apoio financeiro e lançamento de obras audiovisuais, apoio a reformas, restauros, manutenção e funcionamento de cinemas, capacitação, formação e qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes, e premiações culturais de outras linguagens, com o objetivo de fomentar a democratização do acesso aos recursos e estimular a cadeia produtiva, incluindo a adesão de segmentos nunca contemplados de forma exclusiva.

Contratação de especialistas culturais

Para a análise das propostas dos candidatos aos editais, também estão abertas as inscrições para credenciamento de técnicos especialistas culturais para projetos da Lei Paulo Gustavo. As inscrições permanecerão abertas até as 16h do dia 01 de novembro.

As oportunidades são para especialistas, com notório saber, e experiência comprovada nas áreas de audiovisual e de outras linguagens, como música popular, música erudita, teatro, dança, circo, arte digital, artes clássicas, artesanato, dança, cultura hip-hop e funk; expressões artísticas culturais afro-brasileiras, culturas dos povos indígenas, culturas dos povos nômades, culturas populares, capoeira, culturas quilombolas, culturas dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, coletivos culturais não formalizados, carnaval, escolas de samba, blocos e bandas carnavalescas e qualquer outra manifestação cultural.