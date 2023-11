Lar dos idosos está sendo revitalizado em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Lar dos idosos está sendo revitalizado em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/11/2023 09:27

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema está reformando e ampliando o Lar dos Idosos, localizado na Rua Umbelina Simões, no bairro Porto da Roça. O novo espaço oferecerá mais conforto, dignidade, segurança e qualidade de vida para os idosos que utilizam os serviços da unidade.

Nesta etapa, as equipes estão executando a implantação do piso intertravado na área externa (pátio), de novas rampas de entrada com acessibilidade, além da instalação das novas luminárias. O revestimento externo já foi concluído, restando detalhes de acabamento. Na área interna, os serviços de pintura já foram executados e a instalação elétrica está em fase de conclusão, com a colocação de interruptores e tomadas.O espaço tem capacidade para abrigar 22 idosos e dispõe de dormitórios, sala de atividades, cozinha com refeitório, lavanderia, sala de artes, sala de fisioterapia e academia do idoso, na área de convivência externa.De acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas, responsável pelo projeto, 74% das obras já foram finalizadas e a previsão de conclusão é para o mês de janeiro de 2024.