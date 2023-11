Saquarema recebee Campeonato Internacional de Jiu-Jitsu neste sábado (2) e domingo (3) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema recebee Campeonato Internacional de Jiu-Jitsu neste sábado (2) e domingo (3) Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/11/2023 16:40

Saquarema - A cidade de Saquarema será palco do “Saquarema International Cup”, válido pela segunda etapa do Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu 2023/24, neste final de semana, sábado (2) e domingo (3). Organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo, com a chancela da International Sports Brazilian Jiu-Jitsu Association e o apoio da Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, o evento acontecerá no Ginásio de Esportes da Escola Técnica Estadual Helber Vignoli Muniz (FAETEC Bacaxá), localizada na Rua Capitão Nunes, próximo ao Estádio Elcyr Resende de Mendonça. Nos dois dias o evento terá início às 10h, com entrada gratuita.

“A nossa expectativa é altíssima para o Saquarema International Cup. O Jiu-Jitsu é um dos esportes de maior relevância aqui na cidade, com grande número de praticantes e alguns destaques em nível mundial, como a Bia Mesquita, então estamos empolgados demais. Sem falar que o evento não agrega só na parte esportiva, mas também na turística”, disse Rafael Castro, secretário municipal de Esportes, Lazer e Turismo.

Recheada de atrações, a competição contará com premiação em dinheiro para os campeões dos absolutos, além do Festival Kids e das super lutas nos desafios Master Black Belt, Novos Talentos e o Super GP Black Belt, que dará ao campeão uma passagem para disputar o Europeu 2024 da ISBJJA, em Coimbra, Portugal.