Prefeitura de Saquarema divulga calendário de eventos de 2024 - Fotos Divulção/SeCom Saquarema

Prefeitura de Saquarema divulga calendário de eventos de 2024Fotos Divulção/SeCom Saquarema

Publicado 05/01/2024 08:39

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, divulgou o Calendário Oficial de Eventos da cidade para o ano de 2024. O documento é importante para que o Poder Público, donos de hotéis e pousadas, demais trabalhadores do ramo turístico e hoteleiro, além de moradores e turistas, possam planejar viagens, ações e investimentos na cidade para o decorrer do ano.



O calendário foi elaborado buscando valorizar o potencial turístico e esportivo da cidade de Saquarema. A ideia da Secretaria de Turismo é que cada mês conte com dois ou três eventos culturais ou esportivos, gerando emprego e renda durante todo o ano, não somente na alta temporada, que vai de novembro a março.



Além dos eventos tradicionais da cidade, como o Arraiá da Vila, o Saquarema Country Fest, o Saquá Moto Rock, o Saquarema Beer Fest e o festival gastronômico O Gosto de Agosto, o Município será palco de grandes competições esportivas de nível nacional e internacional. Por mais um ano, o Mundial de Surf será realizado na Praia de Itaúna. Já o Aloha Spirit, maior festival de esportes aquáticos do planeta e que reuniu milhares de atletas nas competições na Lagoa de Saquarema, desembarca novamente na cidade para mais uma edição do evento. Para quem gosta de bola e quadra, a etapa do Mundial de Vôlei retornará à cidade, reunindo seleções de vôlei de diversos países.



Planejando investimentos



“Pelo segundo ano, montamos um calendário amplo e com muitos eventos. Cada programação foi pensada e distribuída para que o setor hoteleiro pudesse trabalhar da melhor forma, sem correrias ou atropelos. Estamos profissionalizando cada vez mais o trade turístico de Saquarema, para que a cidade continue despontando no cenário turístico nacional e internacional”, afirmou o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro.



“O calendário turístico é de grande importância para Saquarema. Com ele, donos de hotéis e pousadas, por exemplo, poderão planejar melhor seus investimentos, gerando mais empregos e renda. Já para o turista, o calendário oferece mais informações para o planejamento de viagens e a melhor época para vir conhecer a nossa cidade que é naturalmente linda!”, completou a Prefeita Manoela Peres.



A programação do calendário turístico de Saquarema poderá sofrer modificações ao longo do ano, de acordo com a demanda apresentada à Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.

Confira a programação: