Projeto Malha Comigo retorna as atividades em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 08/01/2024 16:22

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, voltou, nesta segunda-feira (8), com as atividades do Projeto Malha Comigo, que oferece aulas gratuitas de zumba para mulheres da cidade. Os encontros acontecem sempre às segundas e quartas-feiras, a partir das 8 horas, na sede da Secretaria Municipal da Mulher, em Bacaxá.