Prefeitura de Saquarema avança com a obra de construção da Praça Casa de PedraDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/01/2024 08:45

Saquarema -A Prefeitura de Saquarema avança com a obra de construção da Praça Casa de Pedra. Localizada no Centro da cidade, a área está situada na antiga casa homônima à praça, na Vila. O local possui uma vista privilegiada da Igreja de Nossa Senhora de Nazareth e do pôr-do-sol à beira mar.

Atualmente, as equipes trabalham na construção e restauração dos muros de contenção e demais estruturas de alvenaria do projeto. Toda a parte estrutural da praça está sendo revista e adequada à nova utilização do espaço como área de lazer.

Atualmente, as equipes trabalham na construção e restauração dos muros de contenção e demais estruturas de alvenaria do projeto. Toda a parte estrutural da praça está sendo revista e adequada à nova utilização do espaço como área de lazer.

As obras contemplam a adequação e revitalização do local. De acordo com o projeto, após a conclusão das intervenções, a nova Praça Casa de Pedra contará com mobiliário, quiosques e stands de alimentação, espaços instagramáveis para fotografias, decks e pergolados de madeira, novo paisagismo, nova iluminação e espaços de lazer.



Paisagismo com plantas nativas



Parte importante do projeto, a urbanização e o paisagismo também merecem destaque. Executadas pela Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, essas intervenções preveem que toda a vegetação utilizada na nova praça seguirá procedimentos ambientais buscando integrar, ao máximo, a área da praça ao ecossistema local. Para isso, serão escolhidas mudas de plantas nativas da região de praia e de costões. Além disso, o projeto valoriza a utilização de estruturas em madeira, que são mais leves e agridem menos o ambiente se comparadas ao concreto.