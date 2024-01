Saquarema receberá a Copa dos Municípios de Beach Tennis entre os dias 13 e 14 de janeiro - Divulgação/Dream Fotografia

Saquarema receberá a Copa dos Municípios de Beach Tennis entre os dias 13 e 14 de janeiroDivulgação/Dream Fotografia

Publicado 05/01/2024 08:56

Saquarema - A cidade de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, vai receber, em janeiro, grande competição de Beach Tennis, organizadas pela Associação de Beach Tennis do Estado do Rio de Janeiro (ABTERJ).

A primeira edição da Copa dos Municípios vai acontecer na Praia da Vila, entre os dias 13 e 14 de janeiro, com parceria com a Prefeitura Municipal de Saquarema. O evento por equipes terá as presenças de times da capital, Saquarema, Macaé, Campos e de Niterói. Serão duas equipes das categorias A/Open, B, C e D, além das categorias por idades. Os times jogarão Dupla Masculina e Feminina e se necessário a Dupla Mista para definir cada confronto.

"Estamos trazendo a nova edição da Copa dos Municípios que com certeza vai agitar a Praia da Vila em Saquarema. Estamos empolgados", destacou João Nunan, vice-presidente da ABTERJ e um dos organizadores do evento.