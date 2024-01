Emprega Saquá está começando o ano com 115 vagas de emprego disponíveis para a população - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 09/01/2024 20:05

Saquarema - A ferramenta digital Emprega Saquá, criada pela Prefeitura de Saquarema, está começando o ano com 115 vagas de emprego disponíveis para a população, oferecendo salários que variam de R$ 1.412,00 a R$ 2.604,00.

Lançada em 27 de março de 2023 e gerida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico para a divulgação gratuita de vagas de emprego existentes, a plataforma já teve 682 vagas divulgadas e 567 preenchidas desde o seu lançamento. Em sua primeira divulgação, o projeto contava com 08 vagas abertas, número que, comparado ao atual, demonstra a sua aceitação e eficácia e reflete o atual período de aquecimento econômico pelo qual passa o município, motivado pela alta temporada e, principalmente, pelos importantes eventos promovidos pela Prefeitura.O principal objetivo do Emprega Saquá é o aumento da empregabilidade qualificada e justa. Para isso, conecta os residentes do município que estão em busca de oportunidades de emprego e os recrutadores, facilitando a identificação dos talentos para o preenchimento dessas vagas e acelerando as contratações.Todo início da semana, o cadastro de vagas disponibilizadas é atualizado no site da Prefeitura e nos pontos físicos de divulgação, como os CRAS, CREAS, Centro Administrativo, Prefeitura e demais pontos de grande fluxo de pessoas. Além disso, as pessoas cadastradas são informadas, semanalmente, via WhatsApp , sobre as novas oportunidades na cidade. O projeto conta, hoje, com 102 empresas parceiras e 3.984 pessoas cadastradas."Tornar Saquarema um ambiente ideal para o empreendedorismo, com profissionais locais qualificados e empregos dignos e bem remunerados, é um compromisso da Prefeitura. Por isso, convido os comerciantes e empresários da cidade que ainda não aderiram, a se cadastrarem no Emprega Saquá para fortalecermos essa rede de oportunidades ", convocou a Prefeita de Saquarema, Manoela Peres.A participação da população moldará nossos próximos passos na continuidade do desenvolvimento do Emprega Saquá. Quanto mais a população se engajar, e ela vem se engajando, procurando ou divulgando a vaga, mais dados teremos para formar um banco de empregos sólido e eficiente", complementou a Secretária Paula Azem.Para mais informações sobre o Emprega Saquá, deve ser encaminhado e-mail para empregasaqua@saquarema.rj.gov.br. Há, também, o atendimento exclusivamente via mensagens de WhatsApp, para dúvidas e informações, no número (22) 99925-3704.