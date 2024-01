Prefeitura de Saquarema faz recolhimento de resíduos, manejo de espécies e plantio de mudas em Jaconé - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema faz recolhimento de resíduos, manejo de espécies e plantio de mudas em JaconéDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 12/01/2024 15:52

Saquarema - Por meio de atuação conjunta das secretarias municipais de Meio Ambiente e Transporte e Serviços Públicos, a Prefeitura de Saquarema realizou, na quinta-feira (11), uma ação ambiental em Jaconé, na altura do Canal Salgado, entre as ruas 96 e 100. A ação de recomposição ambiental continua nesta sexta-feira (12), no trecho entre as ruas 85 e 91, na área da ARIE Formigueiro do Litoral.

Nesta primeira etapa, os agentes fizeram o recolhimento dos resíduos, totalizando sete caminhões de material retirado, além do manejo das espécies invasoras e plantio de mudas nativas, como Pitanga, Ingá, Araçá, Aroeira, Cabeludinha, entre outras. Ao todo, 100 mudas foram plantadas na área.



Formigueiro do Litoral



“A ARIE (Área de Relevante Interesse Ecológico) ganhou o nome ‘Formigueiro do Litoral’ devido à presença do pássaro Formicivora littoralis, considerada a única espécie de ave endêmica de restinga em todo o litoral do Brasil, estando ameaçada nos níveis global, nacional e regional. É importante que a população ajude a preservar e denuncie casos de crimes ambientais”, informou Lucas Giolito, Diretor de Áreas Protegidas do Município.



“Iniciamos o processo aqui na ARIE, em Jaconé, com o plantio dessas 100 mudas. Daremos prosseguimento em demais locais do município, revitalizando áreas verdes e ajudando a conservar o Meio Ambiente e o ecossistema saquaremenses”, completou o secretário municipal de Transporte e Serviços Públicos, Lindonor Ferreira.

Com características de área de uso sustentável, a ARIE atua no microclima da região, colaborando com a melhoria da qualidade do ar e com a regulação da temperatura, impactando positivamente no bem-estar da população do entorno. Além disso, a ARIE atua na reconstrução das áreas de restinga, habitat do Formigueiro do Litoral.



Preservar é preciso



A preservação das áreas ambientais é de extrema importância para manutenção do equilíbrio ecológico de Saquarema. A conservação dos brejos, por exemplo, impede o alagamento de áreas próximas. A manutenção da cobertura florestal das Serras é igualmente fundamental para o regime de chuvas e a conservação de fragmento tão importante de Mata Atlântica. Já a preservação das faixas marginais de proteção de lagoas e rios faz com que não haja despejo irregular de esgoto nos corpos hídricos e promove, através da recuperação da mata ciliar, a diminuição do risco de enchentes, deslizamentos, entre outros problemas gerados pela ocupação irregular das margens. Assim, preservar esses locais é fundamental para a boa qualidade de vida população.