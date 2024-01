Município de Saquarema emitiu o primeiro Alvará de Licença para Construção de forma totalmente digital - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 11/01/2024 14:52

Saquarema - O Município de Saquarema emitiu, nesta quarta-feira (10), o primeiro Alvará de Licença para Construção de forma totalmente digital. A obtenção do documento só foi possível devido à criação do Sistema de Urbanismo e Fiscalização de Saquarema (SURFS). Com a emissão deste documento, a cidade é a primeira de toda a Região dos Lagos a fazer o Licenciamento Urbanístico 100% online, economizando tempo e dinheiro, além de ter o compromisso de ser ambientalmente sustentável.

O SURFS

Gerido pela Secretaria Municipal de Urbanismo, a plataforma digital está disponível no site da Prefeitura de Saquarema e representa um grande avanço na regularização de obras e imóveis na cidade. O sistema é intuitivo, de fácil entendimento e oferece as informações e procedimentos necessários para que o cidadão dê entrada, envie os documentos solicitados e acompanhe os trâmites até a emissão do documento final.

"A população está migrando para o processo digital. Só nos dez primeiros dias do ano de 2024, foram abertos 50 processos. Hoje, enfim, emitimos nosso primeiro alvará online que pode ser considerado um marco na desburocratização e na legalização de obras em Saquarema", afirmou o secretário municipal de Urbanismo, Felipe de Oliveira Araújo.

Desde o início das operações, o SURFS já recebeu dezenas de processos de diversos assuntos. A maioria das demandas são Alvarás de Construção, Aprovação de Projetos e Certidões das mais diversas.