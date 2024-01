Prefeitura de Saquarema publicou resultado da pré-matrícula para o Ensino Fundamental e EJA - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/01/2024 21:56

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, torna público o resultado da pré-matrícula para o Ensino Fundamental e EJA na Rede Municipal de Educação. A divulgação segue o disposto na Portaria SMECICT nº 06, de 09 de novembro de 2023, publicada na edição 1289 do Diário Oficial de Saquarema.

De acordo com o cronograma da Secretaria Municipal de Educação, os alunos alocados em unidades escolares deverão procurar a escola para qual foi indicado no período de 16 a 26 de janeiro para efetuar a matrícula. Já o período da matrícula para EJA na unidade escolar ocorrerá de 16 a 31 de janeiro.

Para mais informações, o responsável pelo aluno poderá procurar a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, na Avenida Saquarema, 4299, sala 23, no Porto da Roça. Também há o atendimento via e-mail, no endereço atendimentomatricula@smec.saquarema.rj.gov.br