Prefeitura de Saquarema convoca blocos carnavalescos para participarem do desfile recebendo subvenção socialDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/01/2024 19:51

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, está convocando os blocos carnavalescos, através de seus representantes, para participarem do desfile de Carnaval de 2024, recebendo subvenção social, na forma de patrocínio, para a cobertura de despesas e custeio.

De acordo com o Edital de Chamamento Público nº 001/2024, fica autorizada, no exercício deste ano, a concessão de subvenção social, na forma de patrocínio, no valor de até R$ 7 mil para cada bloco carnavalesco que requerer a subvenção e preencher os requisitos legais e aqueles contidos no Edital