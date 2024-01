Saquarema ganhará o Centro Dia do Idoso Ivair Barroso nesta quinta-feira (18) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema ganhará o Centro Dia do Idoso Ivair Barroso nesta quinta-feira (18)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 15/01/2024 21:32

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema vai inaugurar, na próxima quinta-feira (18), mais um Centro Dia do Idoso, desta vez em Jaconé. O local, situado na Rua 19 com a 79 (com entrada na rua em frente ao colégio Ismênia), atenderá às pessoas com mais de 60 anos, de ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade ou risco social, cadastradas nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que sejam moradores de Saquarema com residência comprovada há mais de 5 anos. A prefeitura de Saquarema está convidando a população para a cerimônia de inauguração do novo Centro Dia do Idoso, a ser realizada às 17h.