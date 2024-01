Prefeitura de Saquarema promove Curso de Capacitação e Treinamento Específico de Atendimento Pré-Hospitalar - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 15/01/2024 14:31

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, promoveu na última quinta-feira (11), o Curso de Capacitação e Treinamento Específico de Atendimento Pré-Hospitalar (APH). Voltado para os agentes de proteção do Município (Defesa Civil, Salvamar e técnicos específicos da Secretaria Municipal de Segurança), o encontro buscou incorporar conhecimento técnico para eventuais incidências no dia a dia de trabalho.



Capacitação e reciclagem



O curso foi dividido em duas partes: a primeira, realizada no turno da manhã, no Centro de Instrução da Defesa Civil Municipal, consistiu em capacitação teórica. Já no período da tarde, dando prosseguimento à capacitação, houve o treinamento simulado em desastres na cachoeira Véu da Noiva, na Serra do Mato Grosso.



Com certificação, o curso abordou os seguintes temas: Primeiros Socorros; Suporte Básico de Vida; Noções de Atendimento Pré-Hospitalar; Protocolos de Atendimento; Equipamentos de Resgate; APH em Ambiente de Difícil Acesso; e Tipos de Transporte.



“Nossa Coordenadoria de Defesa Civil promove diversas capacitações para os agentes e demais profissionais que atuam no sistema de proteção do Município. É importante que os agentes estejam com as capacitações e reciclagens em dia, buscando sempre atender aos moradores da melhor forma, seja em momentos de prevenção, como em momentos de ocorrências”, informou o coordenador da Defesa Civil Municipal, Pedro Soares.



A Defesa Civil funciona na Avenida Saquarema, 5345, em Bacaxá (em cima das Lojas Americanas). Os moradores podem entrar em contato com a Coordenadoria utilizando o número de WhatsApp 22 99211-5580.