Festival de Verão 2024 de Saquarema terá programação esportiva neste final de semana - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 24/01/2024 21:25

Saquarema - O Festival de Verão de Saquarema terá uma programação esportiva neste final de semana. Promovido pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, o evento conta com uma programação diversificada para agitar moradores e turistas. As atividades acontecem na Praia da Vila.

A partir desta quinta-feira (25), acontecerão atividades como Surf, Body Surf, Funcional, Dança, Canoa e Stand Up Paddle.



O Festival de Verão ainda contará com show gratuito do cantor Toni Garrido , neste sábado (27), a partir das 23h, na Praça do Coração, no Centro da cidade.