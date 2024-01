Prefeitura de Saquarema entrega certificados de bolsa de estudos do Programa Conexão Universitária - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 30/01/2024 16:21

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema realizou, na última segunda-feira (29), a cerimônia de entrega de 2.054 certificados de bolsa de estudos do Programa Conexão Universitária, no Centro Municipal de Educação Menaldo Carlos de Magalhães, situado no bairro Asfalto Velho. Com a quadra repleta de novos universitários, o evento não apenas celebrou conquistas individuais, mas também marcou um novo capítulo na história da cidade. Das mais de 2 mil bolsas concedidas, a maioria foi direcionada para cursos presenciais, incluindo o curso de medicina, que terá um calendário acadêmico distinto dos demais.