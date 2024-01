Saquarema vai realizar mais uma edição da Campanha de Adoção de Animais Domésticos neste sábado (27) - Divulgação

Publicado 26/01/2024 18:49

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais, vai realizar, no próximo sábado (27), mais uma edição da Campanha de Adoção de Animais Domésticos no município.



O evento acontecerá das 9h às 13h, na Praça do Bem Estar, no Centro da cidade.

Cachorros e gatos estarão disponíveis para adoção no evento.