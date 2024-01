Prefeitura de Saquarema promove roda de conversa pelo Dia Mundial da Hanseníase - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 26/01/2024 17:55

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, na última quarta-feira (24), uma roda de conversa sobre a hanseníase, devido ao Dia Mundial da Hanseníase, que é celebrado no terceiro domingo do mês de janeiro (28), e ao Dia Nacional de Combate e Prevenção à doença, que acontece na próxima quarta-feira (31).

O encontro, realizado no auditório do Centro Municipal de Educação Padre Manoel, contou com a participação do Projeto Teatro Bacurau Morhan, Educar para Detectar e Curar. Se utilizando da arte, a equipe levou orientações através de capacitação e uma apresentação teatral, levando o tema de maneira lúdica e com suavidade até o público.