ESFs de Saquarema agora possuem projeto de fisioterapia em grupo - Divulgação

Publicado 24/01/2024 21:36 | Atualizado 24/01/2024 21:37

Saquarema - A equipe multiprofissional (eMulti) da Atenção Primária à Saúde de Saquarema implantou o projeto o “Fisioterapia em Grupo” nas Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Bacaxá e Saquarema. O objetivo da equipe, gerida pela Organização Social Prima Qualitá Saúde, é reunir mais usuários locais em uma só atividade, promovendo saúde motora, física e emocional.

Para a fisioterapeuta da eMulti Saquarema e idealizadora da ação, Queli Marins, a promoção desse projeto também visa diminuir o congestionamento dos encaminhamentos para a policlínica municipal, que atualmente recebe os usuários para fazer as sessões de fisioterapia convencional.“É um importante projeto onde queremos levar a fisioterapia em grupo para o maior número de pessoas, e mostrar que a recuperação motora, articular e muscular, não se baseia só em aparelhos analgésicos, mas também com a cinesioterapia, que é o ramo da fisioterapia que se dedica a terapia com movimentos terapêuticos”, explicou a fisioterapeuta Queli Marins.A intenção é que todas Unidades de Estratégia de Saúde da Família do município possam ser privilegiadas.Segundo a fisioterapeuta Queli Marins, o retorno dos pacientes é imediato, e já nas primeiras aulas, eles vêem resultados. “Relatam sentir menos dores, aumento da flexibilidade articular e já contam os dias para a chegada da próxima aula. Além dos benefícios dos exercícios físicos, a interação entre eles tem promovido a questão da saúde mental”, completou.Os participantes do “Fisioterapia em Grupo” da ESF Saquarema, que realizam as atividades na Praia da Vila, Liberaci Pereira, conhecido como Bira, e Oduvaldo Pereira da Motta Filho, o Kaica, aprovaram e elogiaram a iniciativa. “Estou achando que esse é um ótimo projeto porque quando eu cheguei, eu sentia muitas dores na perna e hoje não mais”, comentou Liberaci, que já consegue observar os benefícios.Oduvaldo aproveitou para agradecer o comprometimento da profissional atuante e a interação dos outros participantes. “É um trabalho bom e importante que está sendo realizado. Eu agradeço a fisioterapeuta Queli, que é uma profissional 100% e também agradeço aos companheiros do grupo, que estão junto com a gente durante as sessões”.